2020-04-05T22:12:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Заниматься охотой запретили на Дону из-за пандемии коронавируса

Исключение сделают лишь для лиц, ведущих надзорную деятельность
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Охотникам придется подождать, пока вирус исчезнет, что не рисковать своим здоровьем.Охотникам придется подождать, пока вирус исчезнет, что не рисковать своим здоровьем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 5 апреля, правительство Ростовской области уточнило дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, реализуемые на территории региона. Среди них оказался строгий запрет на охоту, а также посещение охотничьих угодий и лесов жителями Донского края.

Вместе с тем, в подписанном губернатором Василием Голубевым постановлении разрешается вести профессиональную надзорную деятельность в указанной сфере.

Напомним, что первый пакет мер поддержки, утвержденный главой региона 4 апреля, содержал экономические инструменты – их главной целью было смягчение последствий ограничительных мер по противодействию распространения опасной инфекции на Дону.

По состоянию на 5 апреля в донском регионе официально числятся девять человек, зараженных коронавирусом. Также известно, что в инфекционных отделениях Ростовской области сейчас находятся еще 5 человек с предварительно положительным тестом на COVID-19. В их отношении проводится дополнительная диагностика в референс-центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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