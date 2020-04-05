Заниматься охотой запретили на Дону из-за пандемии коронавируса

5 Апр 2020 2020-04-05T22:12:17+03:00

Охотникам придется подождать, пока вирус исчезнет, что не рисковать своим здоровьем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 апреля, правительство Ростовской области уточнило дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, реализуемые на территории региона. Среди них оказался строгий запрет на охоту, а также посещение охотничьих угодий и лесов жителями Донского края.

Вместе с тем, в подписанном губернатором Василием Голубевым постановлении разрешается вести профессиональную надзорную деятельность в указанной сфере.

Напомним, что первый пакет мер поддержки, утвержденный главой региона 4 апреля, содержал экономические инструменты – их главной целью было смягчение последствий ограничительных мер по противодействию распространения опасной инфекции на Дону.

По состоянию на 5 апреля в донском регионе официально числятся девять человек, зараженных коронавирусом. Также известно, что в инфекционных отделениях Ростовской области сейчас находятся еще 5 человек с предварительно положительным тестом на COVID-19. В их отношении проводится дополнительная диагностика в референс-центре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 5 апреля: рассказываем о новых ограничениях по коронавирусу в регионе

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 5 апреля: работа розничных рынков, обучение школьников, плановая госпитализация в больницу и другое (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU