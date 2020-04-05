Хитрая ростовчанка прикинулась мешком мусора, чтобы обмануть карантинный патруль

5 Апр 2020 2020-04-05T23:32:13+03:00

Чтобы превратиться из миловидной девушки в мусорный пакет, потребовалось около секунды. Фото: скриншот видео

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Уставшие сидеть дома жители Ростова идут на всяческие ухищрения, чтобы сбежать из-под карантина и любым способом выбраться из опостылевших четырех стен на свежий воздух. Например, вчера, 4 апреля, отличился горожанин, выгулявший на улице картонную собаку. Сегодня в центре внимания оказалась девушка, в мгновение ока грациозно прикинувшаяся мусорным пакетом.

Молодая особа решила прогуляться по вечернему городу, дерзко отринув режим самоизоляции. Впрочем, юная ростовчанка была готова ко встрече с карантинным патрулем. Едва она услышала вой приближающейся сирены, как тут же достала черный целлофановый пакет и в считанные доли секунды изобразила из себя мусорный мешок.

Трансформацию смекалистой горожанки сняли на видео. Запись разлетелась по соцсетям.

Девушка прячется в мусорный пакет после воя сирены на улице.

- А мешки для мусора еще не подорожали? – иронично заметил автор поста в паблике Вконтакте «Ростов Главный», ставший свидетелем молниеносного перфоманса барышни.

У пользователей сети поступок девушки вызвал удивление, переходящее в смех.

«Бедные люди - уже одурели от этой самоизоляции», «Современные проблемы требуют современных решений», «Я слышала про «пакет на голову», но чтоб прям целиком... Скажите ей, что она сзади вполне симпатичная, и ей не надо», «А если мусоровоз ее загрузит к мусору?», - стали переживать о судьбе горожанки пользователи интернета.

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Пока в Ростове-на-Дону, объявлен режим строгой самоизоляции, некоторые из креативных горожан придумывают удивительные способы, чтобы поднять себе настроение, а заодно и выйти из дома по, якобы, неотложным делам. Видимо, именно такой логикой руководствовался житель донской столицы, вырезавший себе из картона фигуру собаки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU