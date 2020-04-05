Хитрая ростовчанка прикинулась мешком мусора, чтобы обмануть карантинный патруль
Уставшие сидеть дома жители Ростова идут на всяческие ухищрения, чтобы сбежать из-под карантина и любым способом выбраться из опостылевших четырех стен на свежий воздух. Например, вчера, 4 апреля, отличился горожанин, выгулявший на улице картонную собаку. Сегодня в центре внимания оказалась девушка, в мгновение ока грациозно прикинувшаяся мусорным пакетом.
Молодая особа решила прогуляться по вечернему городу, дерзко отринув режим самоизоляции. Впрочем, юная ростовчанка была готова ко встрече с карантинным патрулем. Едва она услышала вой приближающейся сирены, как тут же достала черный целлофановый пакет и в считанные доли секунды изобразила из себя мусорный мешок.
Трансформацию смекалистой горожанки сняли на видео. Запись разлетелась по соцсетям.
Девушка прячется в мусорный пакет после воя сирены на улице.
- А мешки для мусора еще не подорожали? – иронично заметил автор поста в паблике Вконтакте «Ростов Главный», ставший свидетелем молниеносного перфоманса барышни.
У пользователей сети поступок девушки вызвал удивление, переходящее в смех.
«Бедные люди - уже одурели от этой самоизоляции», «Современные проблемы требуют современных решений», «Я слышала про «пакет на голову», но чтоб прям целиком... Скажите ей, что она сзади вполне симпатичная, и ей не надо», «А если мусоровоз ее загрузит к мусору?», - стали переживать о судьбе горожанки пользователи интернета.
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ИСТОЧНИК KP.RU