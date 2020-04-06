Донские пожарные вручную потушили крупный ландшафтный пожар

6 Апр 2020 2020-04-06T08:08:43+03:00

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В Ростовской области пожарным удалось без использования техники потушить крупный ландшафтный пожар.

Инцидент произошел вчера, 5 апреля, около двух часов дня в Азовском районе вблизи хутора Задонье. По неизвестной причине вспыхнули сухая трава и мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Огнеборцам сначала удалось локализовать пожар, а полностью огонь был потушен более, чем через семь часов после поступления сигнала.

Стоит отметить, что 11 пожарных тушили пламя вручную при помощи ранцевых огнетушителей. Техника для ликвидации возгорания использована не была.

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ИСТОЧНИК KP.RU