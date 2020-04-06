Интернет-экскурсии стал проводить ростовский зоопарк из-за угрозы распространения коронавируса
Ростовский-на-Дону зоопарк начал водить электронные экскурсии по своей территории.
На полюбившихся зверей теперь можно полюбоваться в режиме онлайн. Городской зоосад из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции начал проводить интернет-экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе местного зоопарка.
Первые видеоролики, главными героями которых стали обитатели зоопарка, уже появились на страничках в социальных сетях. Экскурсии проводит сам лично директор зоопарка Александр Жадобин. Пользователям такой формат общения оказался по душе.
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ИСТОЧНИК KP.RU