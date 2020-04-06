Интернет-экскурсии стал проводить ростовский зоопарк из-за угрозы распространения коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T08:45:55+03:00

Первые выпуски уже можно посмотреть в социальных сетях

Изменить размер текста: A A

Ростовский-на-Дону зоопарк начал водить электронные экскурсии по своей территории.

На полюбившихся зверей теперь можно полюбоваться в режиме онлайн. Городской зоосад из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции начал проводить интернет-экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе местного зоопарка.

Первые видеоролики, главными героями которых стали обитатели зоопарка, уже появились на страничках в социальных сетях. Экскурсии проводит сам лично директор зоопарка Александр Жадобин. Пользователям такой формат общения оказался по душе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовском зоопарке родились патагонские мары.

Потомство появилось у самки Моники и самца Эрнеста.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU