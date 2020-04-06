2020-04-06T09:03:32+03:00
Общество

"У Дмитрия проблемы с одеждой?": Костенко попросили не публиковать фото обнаженного по пояс мужа

Девушка попросили на указывать, в чем им ходить дома
Виктория Никитина
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Подписчики Анастасии Костенко впредь не публиковать фото мужа без футболки. Фото: аккаунт Инстаграм Анастасии КостенкоПодписчики Анастасии Костенко впредь не публиковать фото мужа без футболки. Фото: аккаунт Инстаграм Анастасии Костенко
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Ростовскую модель Анастасию Костенко попросили не выставлять на всеобщее обозрение супруга с голым торсом.

Такие просьбы последовали после того, как молодая мать поделилась очередным новым фото в соцсети Инстаграм. На снимке была запечатлена сама девушка со своим супругом Дмитрием Тарасовым и двумя дочками. Супруг модели предстал на фото с обнаженным торсом.

- Оказывается это так сложно собрать всех в удачный кадр. На остальных фото старшая дочь плачет, что мы отобрали эти сандалии, которые никак не вписывались в формат, - написала ростовчанка.

Пользователи в комментариях поинтересовались, почему Тарасов постоянно снимается с голым торсом.

«У Дмитрия проблемы с одеждой? Очень и очень часто он с голым торсом. Это не очень прилично. Может уже тогда и в трусах пусть нам себя показывает», — написал один из комментаторов

Анастасию задело высказывание в адрес ее мужа и она попросила не указывать, в чем им ходить дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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