"У Дмитрия проблемы с одеждой?": Костенко попросили не публиковать фото обнаженного по пояс мужа

6 Апр 2020 2020-04-06T09:03:32+03:00

Девушка попросили на указывать, в чем им ходить дома

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Ростовскую модель Анастасию Костенко попросили не выставлять на всеобщее обозрение супруга с голым торсом.

Такие просьбы последовали после того, как молодая мать поделилась очередным новым фото в соцсети Инстаграм. На снимке была запечатлена сама девушка со своим супругом Дмитрием Тарасовым и двумя дочками. Супруг модели предстал на фото с обнаженным торсом.

- Оказывается это так сложно собрать всех в удачный кадр. На остальных фото старшая дочь плачет, что мы отобрали эти сандалии, которые никак не вписывались в формат, - написала ростовчанка.

Пользователи в комментариях поинтересовались, почему Тарасов постоянно снимается с голым торсом.

«У Дмитрия проблемы с одеждой? Очень и очень часто он с голым торсом. Это не очень прилично. Может уже тогда и в трусах пусть нам себя показывает», — написал один из комментаторов

Анастасию задело высказывание в адрес ее мужа и она попросила не указывать, в чем им ходить дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU