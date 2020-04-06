2020-04-06T10:04:18+03:00
Общество

Ростовчане превращают одноразовые маски в многоразовые

Индивидуальные средства защиты сушат на отрытом воздухе
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчане превращают одноразовые маски в многоразовые. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Ростовчане превращают одноразовые маски в многоразовые. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Ростовчане в режиме массовой самоизоляции обеспокоены профилактикой заражения опасной инфекцией COVID-19. Люди часто носят одноразовые маски при походе в аптеку, магазин и для того, чтобы вынести мусор. Как известно, купить медицинские маски сейчас непросто.

В социальных сетях появилась фотография того, как горожане сушат одноразовые маски после стирки на открытом воздухе. Произошедшее стали активно обсуждать ростовчане.

- Заботливые бабушки знают, как сделать из обычных масок многоразовые, - сообщил автор публикации.

В комментариях разгорелась дискуссия. Так, одни люди писали, что медицинские маски бесполезны для профилактики, а другие посчитали этот подход разумным: "Правильно! Солнечный ультрафиолет прекрасно дезинфицирует", "Я бы так не вешал: стырят в условиях дефицита", "Странно, что не украли" и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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