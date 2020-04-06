Ростовчанку оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T10:34:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На карандаш эпидемиологов попалась жительница Ростова-на-Дону, которая нарушила режим самоизоляции, за что и поплатилась рублем. Об этом сообщили региональном Управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, дама вернулась из-за границы 21 марта, а уже через четыре дня - когда к ней наведались эпидемиологи - оказалось, что ее не было дома. Выяснилось, что барышня находилась на работе. В отношении нее составили административный протокол по части первой статьи 19.4 Кодекса об Административных правонарушениях РФ. А дело передали в суд Ворошиловского района донской столицы.

В итоге суд принял решение - оштрафовать ростовчан на 500 рублей. Напомним, в регионе официально зарегистрировано девять заболевших коронавирусной инфекцией. Еще пять человек находятся в инфекционном отделении и ждут результатов повторного теста. Первичный анализ показал у них положительных результат на Covid-19. В настоящее время под наблюдением эпидемиологов находится 3 750 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU