2020-04-06T10:45:18+03:00
Общество

Стокилограммовая ростованка покинула проект "Модель XL"

Девушка ушла из шоу через неделю после того, как стала лучшей [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Яна Седокова участница шоу «Модель XL». Фото: Instagram Яна СедоковаЯна Седокова участница шоу «Модель XL». Фото: Instagram Яна Седокова
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Популярный телепроект «Модель XL» покинула участница из Ростова-на-Дону Яна Седакова после шестой недели участия.

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Одна из самых интересных фотосессий с участием Яны Седоковой
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Судьи посчитали, что девушка не смогла найти что-то среднее между сексуальностью и вульгарностью, хотя на предыдущей неделе она была лучшей и даже поселилась в комнату победительницы.

Уроженка донской столицы была одной из 12 участниц со всей России. Участницы борются за звание «Модель XL», контракт со швейцарским международным агентством Metro Model Agency, а также отдых за границей. Победительница станет лицом новой коллекции бренда Анфисы Чеховой.

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Эта фотография стала лучшим снимком пятой недели
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Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", девушка мечтала быть моделью с детства. Сложные отношения со сверстниками из-за лишнего веса закалили Яну и заставили изменить отношение к себе.

yana_sedokovayana_sedokova
Одна из фотосессий телепроекта
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Ростовчанка родилась гермафродитом, однако всегда ощущала себя именно девочкой. Близкие люди и врачи помогли ей определиться с выбором еще в детстве. Сейчас Яна чувствует себя настоящей русской красавицей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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