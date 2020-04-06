Стокилограммовая ростованка покинула проект "Модель XL"
Популярный телепроект «Модель XL» покинула участница из Ростова-на-Дону Яна Седакова после шестой недели участия.
Судьи посчитали, что девушка не смогла найти что-то среднее между сексуальностью и вульгарностью, хотя на предыдущей неделе она была лучшей и даже поселилась в комнату победительницы.
Уроженка донской столицы была одной из 12 участниц со всей России. Участницы борются за звание «Модель XL», контракт со швейцарским международным агентством Metro Model Agency, а также отдых за границей. Победительница станет лицом новой коллекции бренда Анфисы Чеховой.
Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", девушка мечтала быть моделью с детства. Сложные отношения со сверстниками из-за лишнего веса закалили Яну и заставили изменить отношение к себе.
Ростовчанка родилась гермафродитом, однако всегда ощущала себя именно девочкой. Близкие люди и врачи помогли ей определиться с выбором еще в детстве. Сейчас Яна чувствует себя настоящей русской красавицей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стокилограммовая модель из Ростова разбила парню машину за оскорбление
Девушка считает себя идеальной русской красавицей (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU