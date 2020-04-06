В Ростовской области задержали квартирного вора

6 Апр 2020 2020-04-06T11:03:09+03:00

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В полицию Ростовской области обратилась местная жительница, которая рассказала, что обнаружила следы постороннего в квартире. ЧП произошло в Каменском районе Дона. После чего она выяснила, что из дома пропали ювелирные украшения, общая сумма похищенного составила около 70 тысяч рублей. Оказалось, что кто-то подобрал ключи к дверному замку, так и пробрался внутрь.

В итоге похожие сообщения стали поступать от других горожан. Способ был похожий, при этом из дома пропадали только ювелирка и деньги. В итоге после очередной кражи на 200 тысяч рублей удалось выяснить, на какой машине мог скрыться предполагаемый преступник. А после ее заметили уже в соседнем городе Новочеркасске. Там он совершил еще три кражи на полмиллиона рублей.

Как удалось установить стражам порядка, похищенное имущество злоумышленник сдавал в ломбард, а деньги тратил. В отношении 39-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU