Автопоезд по-ростовски: в сеть попало видео, как водитель на машине объехал пробку по рельсам

6 Апр 2020 2020-04-06T11:25:53+03:00

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В интернете опубликовали видео, как ростовчанин за рулем авто ехал по рельсам в Западном районе города. По-истине ювелирные навыки водителя сняли на камеру и выложили на странице популярного паблика. Пост разместили накануне.

На кадрах видно, как белая иномарка медленно, но уверенно, двигается прямо по железнодарожным путям. Оператор, находящийся неподалеку в своем авто, предположил, что таким образом водитель хотел объехать пробку, которая образовалась на Западном мосту при выезде из города.

- Кто-то валит из Ростова. Такое видели где-нибудь? - в шутку произнес автор видео, а затем звонко рассмеялся.

Зрители ролика прокомментировали эту ситуацию. Многие побоялись, что на встречу экстремалу может выехать поезд и, на этом веселье закончится. Наиболее остроумные пользователи заметили, что таким образом мужчине удастся избежать штрафа, ведь он находится на "железке", а не на дороге.

как он заехал на рельсы?.

ИСТОЧНИК KP.RU