2020-04-06T11:25:53+03:00
Общество

Автопоезд по-ростовски: в сеть попало видео, как водитель на машине объехал пробку по рельсам

Курьезный инцидент случился на Западном районе города
Дадаян Давид
Поделиться:
Ростовчанин объехал пробку на автомобиле по рельсамРостовчанин объехал пробку на автомобиле по рельсамФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В интернете опубликовали видео, как ростовчанин за рулем авто ехал по рельсам в Западном районе города. По-истине ювелирные навыки водителя сняли на камеру и выложили на странице популярного паблика. Пост разместили накануне.

На кадрах видно, как белая иномарка медленно, но уверенно, двигается прямо по железнодарожным путям. Оператор, находящийся неподалеку в своем авто, предположил, что таким образом водитель хотел объехать пробку, которая образовалась на Западном мосту при выезде из города.

- Кто-то валит из Ростова. Такое видели где-нибудь? - в шутку произнес автор видео, а затем звонко рассмеялся.

Зрители ролика прокомментировали эту ситуацию. Многие побоялись, что на встречу экстремалу может выехать поезд и, на этом веселье закончится. Наиболее остроумные пользователи заметили, что таким образом мужчине удастся избежать штрафа, ведь он находится на "железке", а не на дороге.

как он заехал на рельсы?.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жертвами лжебанкиров за сутки стали двое ростовчан
Поймали курьера, который поставлял килограммы наркотиков в Ростовскую области
Автопоезд по-ростовски: в сеть попало видео, как водитель на машине объехал пробку по рельсам
В Ростовской области задержали квартирного вора
Стокилограммовая ростованка покинула проект "Модель XL"
Ростовчанку оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Ростовчане превращают одноразовые маски в многоразовые
"У Дмитрия проблемы с одеждой?": Костенко попросили не публиковать фото обнаженного по пояс мужа
Интернет-экскурсии стал проводить ростовский зоопарк из-за угрозы распространения коронавируса
Донские пожарные вручную потушили крупный ландшафтный пожар
Ростовчан удивила девушка, ставшая мешком мусора, чтобы обмануть карантинный патруль
Заниматься охотой запретили на Дону из-за пандемии коронавируса
Во время рейдов власти Ростова встретились с нарушителями режима самоизоляции
«Ты и так уже год на карантине»: футболиста Дмитрия Тарасова упрекнули в лени
Коронавирус в Ростове-на-Дону: в центре города стали блокировать пешеходные зоны
Ростовчанка рассказала о тоскующих животных в городском зоопарке
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону: депутат гордумы Батайска возмутился ограничениями из-за коронавируса
Коронавирус в Ростове-на-Дону: еще у пяти человек заподозрили COVID-19
Следком заинтересовался историей «адвоката», заменившего в СИЗО сбежавшего арестанта
Школьникам в Ростовской области предложили доставлять горячие обеды на дом
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону: выехавшим на шашлыки горожанам стали выписывать штрафы до 40 тысяч рублей
За фейк о коронавирусе жительнице Ростовской области грозит крупный штраф
«Плоская шутка»: ростовчанин выгулял в самоизоляции картонного пса по улице
Подростки угнали ночью автомобиль и погибли в ДТП в Ростовской области
Спасатели стали обрабатывать дезраствором улицы в Ростовской области
Ростовская АЭС: Карина Слесаренко – победительница конкурса детских фотографий «В объятиях природы»
Коронавирус в Ростове-на-Дону: ГИБДД проверяет машины на въезде в город
Wink выпускает первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей
Невнимательного продавца обокрал рецидивист из Азова