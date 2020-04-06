Поймали курьера, который поставлял килограммы наркотиков в Ростовскую области

6 Апр 2020 2020-04-06T12:11:51+03:00

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В Московской области накрыли подпольную нарколабораторию, в которой производили мефедрон. Она находилась в арендованном коттедже.

Как рассказали в донском главке, стражами порядка были задержаны четверо подозреваемых, в их числе и главарь предполагаемых преступников. Позже были задержаны еще и двое курьеров, которые доставляли зелье в Ростовскую, Воронежскую, Курскую и Саратовскую области. В общей сложности, у них обнаружено пять килограммов наркотиков.

Известно, что всего же из незаконного оборота изъято свыше двадцати килограммов наркотического средства, оборудование и порядка двухсот килограммов химических реактивов.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, возбуждены сразу два уголовных дела за незаконное изготовление и сбыт наркотиков. А в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Не исключено, что сядут они надолго, если так решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU