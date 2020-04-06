Жертвами лжебанкиров за сутки стали двое ростовчан

6 Апр 2020 2020-04-06T12:29:18+03:00

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В Ростовской области на удочку мошенников попали сразу двое жителей донской столицы. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, во всех случаях на мобильный поступали звонки от сотрудников банка. Те просили назвать номера банковских карт, а потом код, который приходил на телефон в виде смс-сообщений. Якобы это нужно было для того, чтобы остановить подозрительные движения по счету и предотвратить незаконные списания.

В частности, один из прстрадавших - житель Ростова-на-Дону. Он лишился свыше 70 тысяч рублей. По той же схеме была обманута и 35-летняя ростовчанка, со счета которой злоумышленники списали 40 тысяч рублей.

В донском главке добавили, что при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не надо сообщать свои персональные данные или данные о картах и счетах. Аеще лучше обязательно перезвонить по официальному номеру банка и уточнить нужные сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU