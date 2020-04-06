2020-04-06T13:38:09+03:00
Происшествия

В Ростове проверяют изолятор МВД, где задержанным не давали нормально поесть

В контрольные органы поступило анонимное письмо, где рассказывали о нечеловеческих условиях содержания людей
Дадаян Давид
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В Ростове проводится проверка по факту ненадлежащего питания задержанных в изоляторе РЛУ МВД на ТранспортеВ Ростове проводится проверка по факту ненадлежащего питания задержанных в изоляторе РЛУ МВД на ТранспортеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростове-на-Дону начали проверку по факту анонимного обращения, в котором говорилось об отсутствии должного питания задержанных в изоляторе временно содержания линейного управления МВД России на транспорте. Заключенных якобы не кормили, а еду им передавали сами полицейские. В пресс-службе ведомства прокомментировали, что до окончания проверки, утверждать что-либо невозможно.

По информации собственного источника издания, люди, которые находились в камерах, не получили никакой еды, кроме той, что приносили с собой сотрудники управления. Деньги на это выделялись, но продовольствие не закупали. Якобы постовые и дежурные самостоятельно приобретали хлеб, чай, печения и сухие обеды, а затем передавали продукты задержанным.

В 2019 году в ведомство приехали с проверкой. Сотрудники управление собственной безопасности изъяли все записи с камер видео наблюдения. Руководители ИВС понесли наказания, а задержанных начали нормально кормить.

Спустя несколько месяцев - в марте этого года в контрольные органы поступило анонимное заявление о том, что ненадлежащее питании задержанных продолжается. Началась повторная проверка.

- В управление на транспорте по УТ МВД по СКФО поступило сообщение гражданина о противоправных действиях сотрудников ИВС Ростовского ЛУ МВД на транспорте. – Сейчас по данному факту проводится проверка. - рассказали в Управлении на Транспорте по СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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