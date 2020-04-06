2020-04-06T14:06:09+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года

Информация предоставлена пресс-службой «УРАЛСИБ»
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Фото «УРАЛСИБ»Фото «УРАЛСИБ»
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30.04.2020 года срок действия карт всех платежных систем, действительных по март 2020 года включительно.

Карта продлевается с ограниченным функционалом, ее можно использовать только для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия).

Подробную информацию о ближайших банкоматах и платежных терминалах Банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно ознакомиться на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

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