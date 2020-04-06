2020-04-06T16:20:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет онлайн занятие по основам работы с дикими животными в онлайн-зоопарке ZIMS

Она состоится для студентов-ветеринаров в ДГТУ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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Уже 7 апреля в 11:00 пройдет дистанционное занятие в онлайн-зоопарке. Его проведет ДГТУ для студентов факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина». А в качестве платформы будет задействована база данных ZIMS - это глобальная база данных о животных в зоопарках и аквариумах.

- ДГТУ - первый и единственный вуз в России, который получил лицензию для проведения занятий в ZIMS, - отметил декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» опорного вуза Алексей Ермаков. - Это уникальная платформа, в базе которой содержится подробная информация более чем о 14,5 тысячи видов животных в аквариумах и зоопарках со всей планеты. Студенты ДГТУ получат возможность воспользоваться базой данных и познакомиться с опытом сотрудников разных мировых зоологических организаций. Планируется, что в следующем году будет запущен дистанционный модуль, в рамках которого студенты с помощью программы ZIMS будут изучать предмет «Научные исследования в зоопарках».

Ребятам предложат пройти онлайн-экскурсию по Южному парку птиц Малинки и понаблюдать за уникальной коллекцией обитателей зоопарка. В режиме реального времени участники дистанционного занятия изучат особенности содержания, лечения, анестезии и ухода за дикими животными в условиях зоопарка, специфику взаимодействия между разными видами и особями, их пересадок и транспортировки, освоят карантинные и таможенные ограничения, а также усовершенствуют профессиональные навыки в сфере зоотехнических требований к помещениям.

Кроме того, им предложат решить кейсы по основам управления и развития зоопарка, изучить основы работы с дикими и зоопарковыми животными. В зависимости от заданий будущих ветеринаров распределят по ролям: рабочий, ветеринарный врач, менеджер, директор, ответственный за кормление и ежедневный уход за животными и др. А уровень знаний оценят ведущие мировые эксперты.

КСТАТИ

Трансляция доступна по ссылке (перейти).

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В Ростове-на-Дону пройдет онлайн занятие по основам работы с дикими животными в онлайн-зоопарке ZIMS
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