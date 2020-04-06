2020-04-06T16:30:18+03:00
Общество

Двухмиллионным обладателем индивидуального инвестиционного счета в России стал клиент ВТБ

Банк является лидером в нашей стране по торговым оборотам сделок, совершенных с таких счетов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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Двухмиллионный индивидуальный инвестиционный счет был зарегистрирован на Московской бирже. Его владельцем стал клиент ВТБ Капитал Инвестиции. Банк является лидером в России по торговым оборотам сделок, совершенных с таких счетов. А в марте занял первое место в рейтинге Мосбиржи по объему операций на Индивидуальных инвестиционных счетах. За месяц показатель у банка вырос на 75%, превысив 36,4 млрд руб.

- ИИС является очень востребованным продуктом, - рассказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов. - Практически треть брокерских счетов в ВТБ приходится на этот инструмент. Налоговые льготы, в частности, возврат 13% по НДФЛ с вносимой на счет суммы до 400 тыс. руб. в год, дают дополнительную премию к возможной доходности от инвестиций в ценные бумаги. Наш банк активно участвует в популяризации продукта и его продвижении на рынок. Мы рады, что обладателем двухмиллионного ИИС стал клиент ВТБ. И что показательно, это представитель Свердловской области – мы видим, как интерес к рынку ценных бумаг сегодня растет не только в столице, но и по всей России, и верим: в скором будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи.

К слову, ежемесячно в этом банке открывается порядка 20-30 тысяч новых ИИС. За март их количество выросло на 10% и достигло 335 тысяч, объем средств на них увеличился на 7,2% - до 25,2 млрд руб. Более чем на 1 млрд руб., до 9,7 млрд руб., вырос объем средств, которые клиенты разместили в акциях. Стоимость облигаций на счетах ВТБ выросла на 2% - до 11,2 млрд руб. Также приток средств пришелся на валюту и другие инструменты. Облигации по-прежнему занимают первое место в перечне активов, которым отдают предпочтение клиенты ИИС (44,4% от портфеля), на акции сегодня приходится 38,5% портфеля. Всего в банке в настоящий момент с учетом ИИС открыто более 1 млн брокерских счетов.

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