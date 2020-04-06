В Ростове-на-Дону на кладбищах пройдут субботники

6 Апр 2020 2020-04-06T17:03:15+03:00

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В Ростове-на-Дону на муниципальных кладбищах пройдут городские субботники. Об этом сообщили в мэрии донской столицы. Речь идет о том, что многие жители в преддверии наступающих праздников Вербного воскресения и Пасхи планировали посетить могилы близких и родных, чтобы почтить память и навести порядок. Но за них это сделают коммунальщики - они уберут мусор и вывезут накопившиеся свалочные очаги.

В мэрии напомнили, что из-за пандемии в донской столице установлены ограничения на перемещения. А чтобы не опустить возникновения коронавирусной инфекции, важно отказаться от посещения общественных мест.

В частности, уже 11 апреля, будут дополнительно привлечены силы и средства для проведения субботника на территориях, в том числе, не охваченных финансированием. Градоначальник еще раз призвал ростовчан соблюдать режим самоизоляции, позаботиться о своем здоровье, родных и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU