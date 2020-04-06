2020-04-06T17:03:15+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на кладбищах пройдут субботники

В них будут участвовать сами коммунальщики
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Вероятно, из-за пандемии не все смогут навестить могилы близких в ближайшее время.Вероятно, из-за пандемии не все смогут навестить могилы близких в ближайшее время.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону на муниципальных кладбищах пройдут городские субботники. Об этом сообщили в мэрии донской столицы. Речь идет о том, что многие жители в преддверии наступающих праздников Вербного воскресения и Пасхи планировали посетить могилы близких и родных, чтобы почтить память и навести порядок. Но за них это сделают коммунальщики - они уберут мусор и вывезут накопившиеся свалочные очаги.

В мэрии напомнили, что из-за пандемии в донской столице установлены ограничения на перемещения. А чтобы не опустить возникновения коронавирусной инфекции, важно отказаться от посещения общественных мест.

В частности, уже 11 апреля, будут дополнительно привлечены силы и средства для проведения субботника на территориях, в том числе, не охваченных финансированием. Градоначальник еще раз призвал ростовчан соблюдать режим самоизоляции, позаботиться о своем здоровье, родных и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020 года: как вызвать коммунальщиков для санобработки подъездов
В Батайске 45-летний мужчина угнал машину, чтобы съездить в магазин
В Ростове при массовом ДТП "семерка" превратилась в груду металла
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная помощи семьям с детьми
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 апреля 2020 года: закупят еще 17 аппаратов ИВЛ
В Ростове-на-Дону на кладбищах пройдут субботники
Двухмиллионным обладателем индивидуального инвестиционного счета в России стал клиент ВТБ
В Ростове-на-Дону пройдет онлайн занятие по основам работы с дикими животными в онлайн-зоопарке ZIMS
В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
В Ростовской области вновь заработают женские консультации
В Ростове проверяют изолятор МВД, где задержанным не давали нормально поесть
"Опять дочка!": Тренер "Ростова" Валерий Карпин показал лицо пятой новорожденной дочери и раскрыл имя
Жертвами лжебанкиров за сутки стали двое ростовчан
Поймали курьера, который поставлял килограммы наркотиков в Ростовскую области
Автопоезд по-ростовски: в сеть попало видео, как водитель на машине объехал пробку по рельсам
В Ростовской области задержали квартирного вора
Стокилограммовая ростованка покинула проект "Модель XL"
Ростовчанку оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Ростовчане превращают одноразовые маски в многоразовые
"У Дмитрия проблемы с одеждой?": Костенко попросили не публиковать фото обнаженного по пояс мужа
Интернет-экскурсии стал проводить ростовский зоопарк из-за угрозы распространения коронавируса