2020-04-06T17:15:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 апреля 2020 года: закупят еще 17 аппаратов ИВЛ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 апреля 2020 года: дополнительные аппараты купят по решению главы региона
Ольга ГОПАЛО
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В регионе официально подтверждены девять случаев заболевания.В регионе официально подтверждены девять случаев заболевания.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 апреля 2020 года: закупят еще 17 аппаратов ИВЛ. Об этом сообщили в региональном правительстве. Известно, что решение о дополнительной покупке принял глава региона. Кроме того, на централизованную поставку еще 162 аппаратов искусственной вентиляции легких заявка сделана в федеральное министерство.

Уже сейчас в лечебных учреждениях Дона есть 653 аппарата. А для больных коронавирусной инфекцией подготовлено 941 больничное место. До конца апреля дополнительно будет еще свыше 600 коек.

Так, на оснащение моногоспиталей потратят миллиард рублей, большинство денег достанется медучреждениям донской столицы. Кроме того, дополнительные места будут созданы в Таганроге, Волгодонске, Белокалитвинском, Каменск-Шахтинском и Сальском районах.

По последним данным, в регионе официально подтверждены девять случаев заболевания Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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