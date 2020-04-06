2020-04-06T17:25:46+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная помощи семьям с детьми

Звонить можно 7 апреля после обеда
Ольга ГОПАЛО
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Семьям с детьми помогут остаться на плаву.Семьям с детьми помогут остаться на плаву.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Во вторник, 7 апреля, в городе Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная помощи семьям с детьми. Ее проведут в региональном министерстве труда и социального развития.

Специалисты будут дежурить у телефона в этот день после обеда - с 14:00 до 16:00.

Как рассказали в ведомстве, речь пойдет о предоставлении пособий и выплат семьям с детьми, а также адресной социальной помощи. Позвонив по номеру, указанному ниже, можно будет узнать, какая помощь предусмотрена для тех, у кого в семье подрастают дети, кому она положена и при каких условиях, каков ее размер, а также как и где ее правильно оформить и получать. На эти и другие вопросы будут отвечать специалисты министерства.

Однако в ведомстве в рабочее время по будням этот же телефон работает и по общим вопросам, и, если вы вдруг не успеете дозвониться в назначенное время, можно будет сделать это позже.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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