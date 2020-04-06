2020-04-06T17:33:30+03:00
Происшествия

В Ростове при массовом ДТП "семерка" превратилась в груду металла

К счастью, никто из людей серьезно не пострадал
Дадаян Давид
Поделиться:
В результате аварии "семерка" получила серьезные повреждения. Фото: соц. сети.В результате аварии "семерка" получила серьезные повреждения. Фото: соц. сети.
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону случилось тройное ДТП, в результате которого отечественная "классика" превратилась в груду металлолома. Авария произошла сегодня утром на Военведе.

По предварительным данным регионального ГИБДД, 23-летний водитель за рулем "ГАЗели" двигался по улице Оганова. Выезжая из двора, он не уступил дорогу автомобилю "ВАЗ-2107", которым управлял 30-летний мужчина. Грузовик не успел во время затормозить и на скорости врезался в "семерку".

Удар был такой силы, что отечественный авто отбросило в припаркованную машину "ВАЗ-2111". В результате ДТП автомобили частично перекрыли проезжую часть. Больше остальных повредилась "семерка": вмятины по всему кузову. Машина буквально превратилась в груду металла.

На месте прибыли сотрудники ГИБДД. Они зафиксировали аварию. По счастливому стечению обстоятельств никто из людей не пострадал.

Авария случилась в районе Военведа. Фото: соц. сети.

Авария случилась в районе Военведа. Фото: соц. сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020 года: как вызвать коммунальщиков для санобработки подъездов
В Батайске 45-летний мужчина угнал машину, чтобы съездить в магазин
В Ростове при массовом ДТП "семерка" превратилась в груду металла
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная помощи семьям с детьми
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 апреля 2020 года: закупят еще 17 аппаратов ИВЛ
В Ростове-на-Дону на кладбищах пройдут субботники
Двухмиллионным обладателем индивидуального инвестиционного счета в России стал клиент ВТБ
В Ростове-на-Дону пройдет онлайн занятие по основам работы с дикими животными в онлайн-зоопарке ZIMS
В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
В Ростовской области вновь заработают женские консультации
В Ростове проверяют изолятор МВД, где задержанным не давали нормально поесть
"Опять дочка!": Тренер "Ростова" Валерий Карпин показал лицо пятой новорожденной дочери и раскрыл имя
Жертвами лжебанкиров за сутки стали двое ростовчан
Поймали курьера, который поставлял килограммы наркотиков в Ростовскую области
Автопоезд по-ростовски: в сеть попало видео, как водитель на машине объехал пробку по рельсам
В Ростовской области задержали квартирного вора
Стокилограммовая ростованка покинула проект "Модель XL"
Ростовчанку оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Ростовчане превращают одноразовые маски в многоразовые
"У Дмитрия проблемы с одеждой?": Костенко попросили не публиковать фото обнаженного по пояс мужа
Интернет-экскурсии стал проводить ростовский зоопарк из-за угрозы распространения коронавируса