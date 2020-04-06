В Ростове при массовом ДТП "семерка" превратилась в груду металла

6 Апр 2020 2020-04-06T17:33:30+03:00

К счастью, никто из людей серьезно не пострадал

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В Ростове-на-Дону случилось тройное ДТП, в результате которого отечественная "классика" превратилась в груду металлолома. Авария произошла сегодня утром на Военведе.

По предварительным данным регионального ГИБДД, 23-летний водитель за рулем "ГАЗели" двигался по улице Оганова. Выезжая из двора, он не уступил дорогу автомобилю "ВАЗ-2107", которым управлял 30-летний мужчина. Грузовик не успел во время затормозить и на скорости врезался в "семерку".

Удар был такой силы, что отечественный авто отбросило в припаркованную машину "ВАЗ-2111". В результате ДТП автомобили частично перекрыли проезжую часть. Больше остальных повредилась "семерка": вмятины по всему кузову. Машина буквально превратилась в груду металла.

На месте прибыли сотрудники ГИБДД. Они зафиксировали аварию. По счастливому стечению обстоятельств никто из людей не пострадал.

Авария случилась в районе Военведа. Фото: соц. сети.

ИСТОЧНИК KP.RU