2020-04-06T17:39:16+03:00
Общество

В Батайске 45-летний мужчина угнал машину, чтобы съездить в магазин

Однако злоумышленника удалось быстро задержать
Ольга ГОПАЛО
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Злоумышленника удалось быстро задержать.Злоумышленника удалось быстро задержать.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В полицию города Батайска обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой преступления. По его словам, кто-то угнал иномарку «Киа Рио», которая была припаркована возле его дома. Когда стражи порядка хорошенько расспросили потерпевшего, то выяснились любопытные детали.

Оказалось, что тот оставил переночевать своего знакомого. А когда проснулся, то не обнаружил ни гостя, ни легковушки. По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина. Тот признался, что взял ключи у приятеля для того, чтобы ездить в ближайший магазин и просто прокатитесь по городу.

Выяснилось также, что у мужчины уже есть за плечами судимость за кражу. Не исключено, что к ней добавиться еще она. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Решение суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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