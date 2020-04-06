6 Апр 2020 2020-04-06T18:46:20+03:00

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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020 года: как вызвать коммунальщиков для санобработки подъездов. Известно, что ее делают работники ЖКХ. В частности, они должны обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами дверные ручки, входные и тамбурные двери, домофоны, выключатели, перила и поручни, а также почтовые ящики, кнопки вызова и панелей управления у лифтов.

Если по каким-то причинам этого не делается, нужно позвонить и оставить заявку по телефонам, указанным ниже. Информацию проверяют чиновники, обещая принять меры после каждого подтвержденного случая.

Напомним, с конца марта в Ростове-на-Дону и области объявлен режим самоизоляции, во время которого из своих домов можно выходить только в ближайшие аптеку или магазин, а также на прогулку с собакой, но не больше, чем на сто метров от дома. По последним данным, в регионе обнаружено девять официальных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

АЛЛО!

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ИСТОЧНИК KP.RU