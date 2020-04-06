В Батайске при столкновении двух иномарок пострадала школьница

6 Апр 2020 2020-04-06T18:42:02+03:00

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В понедельник, 6 апреля, в городе Батайске произошло дорожное происшествие. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, об аварии стало известно в 15:10, она случилась на улице Энгельса.

По предварительным данным, там столкнулись два автомобиля - Daewoo Nexia и Ssangyong. А в результате аварии пострадала 12-летняя девочка, ехавшая в первом автомобиле, за рулем которого был 44-летний водитель. В результате, школьницу доставили в ближайшую больницу.

По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, в тот же день рано утром в Батайске произошел пожар в частном доме. В огне погибли два маленьких мальчика. В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что еще двух детей, их маму и бабушку удалось спасти. Сам пожар потушили меньше, чем за полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU