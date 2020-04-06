Подавившегося курагой ребенка 15 минут пытался спасти отец по указаниям медиков по телефону

6 Апр 2020 2020-04-06T19:00:31+03:00

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Трагический случай произошел в подмосковном поселке Лесной Городок, Одинцовского района Подмосковья. Утром 4 апреля семья Петровых* как обычно завтракала на своей кухне. Светлана* кормила своего 2-летнего сына из ложечки, как вдруг ребенок поперхнулся и начал задыхаться. Отец сразу же бросился звонить в скорую помощь. Мужчина сообщил медикам о том, что его сын Ваня подавился кусочком кураги и теперь задыхается. На место происшествия экстренно отправили карету скорой помощи.

Отец 15 минут пытался спасти своего ребенка, пока скорая помощь неслась на вызов.

Пока фельдшеры были в пути врач службы спасения по громкой связи давал указания по тому, как можно реанимировать двухлетнего малыша. Мужчина в течение 15 минут изо всех сил старался, выполняя указания медиков, вернуть сына к жизни. Скорая помощь на полном ходу влетела во двор, а врачи бегом примчались в квартиру. Они сменили отца, продолжив реанимацию ребенка. Медики до последнего бились за жизнь малыша, но было уже поздно - мальчика спасти не удалось.

- В полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи, выехавшей на экстренный вызов к задыхающемуся ребенку в поселок Лесной Городок, на улицу Энергетиков. Прибыв на место, медики обнаружили 35-летнего Сергея П.* выполняющего реанимационный действия со своим 2-летним сыном Иваном П.* Врачи продолжили реанимировать ребенка, однако помочь мальчику уже ничем не смогли - маленький Ваня скончался. Как пояснили врачи полицейским, кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов, в связи с чем спасти его не представлялось возможным, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Сейчас Следственный Комитет по Одинцово проводит проверку по факту гибели двухлетнего ребенка. Оперативники будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.

*- имена изменены, прим ред.

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ИСТОЧНИК KP.RU