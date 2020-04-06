В Ростове ожидается шквалистый ветер

6 Апр 2020 2020-04-06T20:35:46+03:00

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Дончан предупредили о надвигающемся шквалистом ветре.

Сегодня вечером ветер усилится до 18 метров в секунду. В ростовском гидрометцентре сообщили, что к утру порывы немного стихнут до 6-11 метров в секунду, а к обеду усилится вновь.

Местным жителям посоветовали не оставлять своих «железных коней» около старых домов, рекламных щитов и ветхих деревьев. Не стоит выпускать на улицу детей и пожилых людей без присмотра.

А также вероятны обрывы линий электропередач, падение шифера и навесов. Владельцам ЛПХ необходимо проверить и укрепить не внушающие доверие конструкции. Жителям Ростова лучше заранее осмотреть балконы и убрать оттуда все ненужные вещи.

- В большинстве районов Ростовской области из-за ветра сохраняется высокая пожароопасность. Следует соблюдать все правила. Нельзя разводить костры, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Порывы будут достигать 14 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU