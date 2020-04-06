В Ростове столкнулись Audi и автомобиль "Почты России"

6 Апр 2020 2020-04-06T21:10:20+03:00

В Ростове столкнулись люксовая иномарка и автомобиль "Почты России". Фото: соцсети

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В донской столице произошло ДТП с участием люксовой иномарки и машины "Почты России".

Инцидент произошел сегодня, 6 апреля, на улице Менжинского. По предварительной информации, водитель иномарки Audi столкнулся с автомобилем "Почты России". От сильного удара легковушка отлетела и врезалась в столб.

К счастью, в аварии никто не пострадал, но оба автомобиля получили сильные механические повреждения. Иномарка пострадала намного больше, ее владельцу предстоит выложить несколько десятков тысяч рублей, чтобы отремонтировать свою машину.

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Оба пострадавших мальчика ехали в одной машине.

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ИСТОЧНИК KP.RU