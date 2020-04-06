Ростовской лаборатории присвоили статус референс-центра

6 Апр 2020 2020-04-06T21:59:51+03:00

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Ростовской лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области присвоили статус референс-центра.

Такая мера ускорит получение подтверждения результатов предварительных положительных тестов у пациентов с коронавирусом. Статус лаборатории 4 апреля присвоила главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

- Изменения статуса позволит лаборатории более оперативно проводить подтверждающее тестирование для пациентов с предварительным положительным тестом на коронавирус. До сих пор такие тесты направлялись для подтверждения исключительно в референс-центры Москвы и Новосибирска, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На сегодняшний день в Ростовской области уже зарегистрировано 9 больных коронавирусом. Под наблюдением врачей ранее находилось 5 человек с предварительно положительным тестом. Сегодня к ним добавились еще трое.

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ИСТОЧНИК KP.RU