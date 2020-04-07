2020-04-07T08:37:12+03:00
Происшествия

Бесхозная игрушка напугала жителей многоэтажки в Ростове

Весь дом был эвакуирован
Виктория Никитина
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В Ростове из-за бесхозной игрушки эвакуировали многоэтажный домВ Ростове из-за бесхозной игрушки эвакуировали многоэтажный домФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В одном из районов Ростова эвакуировали жителей многоэтажного дома из-за угрозы взрыва.

Инцидент произошел вчера, 6 апреля, в Ворошиловском районе. В правоохранительные органы поступил звонок от жителя дома №72/2 по улице Нариманова. Звонивший сообщил, что предположительно он обнаружил в подъезде гранату.

Правоохранители незамедлительно выехали на место происшествия. Все жильцы дома были эвакуированы. Но напугавшей местного жителя "гранатой" оказалась всего лишь бесхозная игрушка, лежащая в одном из пролетов лестницы.

- Ничего опасного сотрудники полиции на месте не обнаружили, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Информация о взрывчатке не подтвердилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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