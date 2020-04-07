В Ростове определили дату окончания отопительного сезона

7 Апр 2020 2020-04-07T09:03:13+03:00

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В донской столице принято решение завершить отопительный сезон 16 апреля.

По словам специалистов, к этому периоду среднесуточная температура уже не будет опускаться ниже восьми градусов в течение пяти дней. В настоящее время мэрия готовит документы для завершения отопительного сезона.

Жителям многоквартирных домов напомнили, что при желании они могут отключить отопление заранее. Но для этого надо провести собрание собственников и единогласно принять такое решение.

- Досрочное отключение следует согласовать с ресурсоснабжающей компанией. В домах с индивидуальными котельными решение об отключении примут собственники жилья, - сообщили в пресс-службе администрации города Ростова-на-Дону.

Стоит отметить, что в минувшем году отопительный сезон завершили 9 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU