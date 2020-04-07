2020-04-07T09:49:12+03:00
Общество

Стадион «Ростов-Арена» присоединился к акции «Оставайтесь дома»

На медиафасаде стадиона появится новая надпись
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Стадион «Ростов-Арена». Фото: vk "«Ростов-Арена» | Стадионы Дона"Стадион «Ростов-Арена». Фото: vk "«Ростов-Арена» | Стадионы Дона"
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Во вторник, 7 апреля, главный стадион донской столицы «Ростов Арена» присоединится к общероссийской акции «Оставайтесь дома». Об том сообщили в региональном минспорте.

Жители и гости Ростова-на-Дону увидят на медиафасаде стадиона соответствующий хештег #ОставайтесьДома.

Ранее аналогичное обращение с призывом оставаться дома из-за коронавируса появилось на крыше московских «Лужников».

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", Российский футбольный союз приостановил все матчи до 31 мая этого года. Такое решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

В Ростовской области количество зарегистрированных заболевших новым коронавирусом составляет девять человек. Под под медицинским наблюдением находятся около 3750 человек. В регионе, как и по всей России, введен режим самоизоляции. Людям запрещено выходить из дома без необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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