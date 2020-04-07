В Ростове смогут самостоятельно ставить диагноз по коронавирусу
Ростовская лаборатория особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии сможет самостоятельно ставить диагнозы по коронавирусу. Ей присвоили статус референс-центра. Соответствующую информацию опубликовали на сайте регионального правительства.
Такое решение приняла главный санитарный врач России Анна Попова. Если раньше получить подтверждение о заболевании можно было только после отправки данных в Новосибирск и Москву, то сейчас эти полномочия получила донская столица. Это значит, что результаты тестов ростовской лаборатории на наличие COVID-19 будут считаться окончательными.
Отметим, что пока в Ростовской области остается 9 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под присмотром медиков находятся еще 8 человек с предварительно положительным тестом.
ИСТОЧНИК KP.RU