В Ростове смогут самостоятельно ставить диагноз по коронавирусу

7 Апр 2020 2020-04-07T10:00:01+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 7 апреля 2020 года. Фото: архив "КП"

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Ростовская лаборатория особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии сможет самостоятельно ставить диагнозы по коронавирусу. Ей присвоили статус референс-центра. Соответствующую информацию опубликовали на сайте регионального правительства.

Такое решение приняла главный санитарный врач России Анна Попова. Если раньше получить подтверждение о заболевании можно было только после отправки данных в Новосибирск и Москву, то сейчас эти полномочия получила донская столица. Это значит, что результаты тестов ростовской лаборатории на наличие COVID-19 будут считаться окончательными.

Отметим, что пока в Ростовской области остается 9 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под присмотром медиков находятся еще 8 человек с предварительно положительным тестом.

ИСТОЧНИК KP.RU