2020-04-07T11:06:59+03:00
Общество

После жалобы в прокуратуру инвалиду из Батайска возместили расходы на лечение

Сотрудники больницы отказались выписать ему рецепт
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Главному врачу центральной городской больницы Батайска внесли представление. Фото: ЦГБ БатайскаГлавному врачу центральной городской больницы Батайска внесли представление. Фото: ЦГБ Батайска
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Сотрудники правоохранительных органов защитили права инвалида из Батайска на бесплатное лекарственное обеспечение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе расследования выяснилось, что мужчине, страдающему одной из клинических форм ишемической болезни сердца, требовался прием дорогостоящего препарата. Сотрудники ЦГБ Батайска по каким-то причинам отказались выписать инвалиду рецепт. Мужчина был вынужден купить нужное ему лекарство за собственные деньги. Эти траты оказались значительными для мужчины.

В результате проведенной проверки главному врачу центральной городской больницы внесли представление. Все виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Обратившемуся в правоохранительные органы инвалиду возместили расходы на покупку необходимого для жизни лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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