2020-04-07T14:16:50+03:00
Общество

Заключенные в Ростовской области смогут разговаривать с близкими по видеосвязи

Продолжительность разговора не должна превышать 15 минут
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Осужденные в исправительных учреждениях теперь смогут общаться со своими близкими по видеосвязи. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Ростовской областиОсужденные в исправительных учреждениях теперь смогут общаться со своими близкими по видеосвязи. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области
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В донском регионе осужденные в исправительных учреждениях теперь смогут общаться со своими близкими по видеосвязи.Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

По информации ведомства, количество звонков не ограничивается, но продолжительность разговора не должна превышать 15 минут.

Сейчас аппаратами телекоммуникационной связи оборудовали помещения в исправительных колониях №№ 5, 9, 12, 15 и 18. Еще один аппарат появится в лечебно-исправительном учреждении № 20.

Стоит отметить, что в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача ФСИН РФ с 16 марта в исправительных учреждениях запрещены свидания посетителей с заключенными из-за пандемии опасного нового вируса COVID-19, из-за которого введен режим всеобщей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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