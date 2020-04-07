Власти Ростовской области рассказали, сколько получат ветераны к 75-летнему юбилею Победы

7 Апр 2020 2020-04-07T12:39:05+03:00

Наибольшие выплаты в Ростовской области получат около 11 тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В апреле к 75-летнему юбилею Победы ветераны получат в качестве подарка выплаты. Как рассказали в правительстве региона, деньги перечислят на основе данных, имеющихся у Пенсионного фонда.

Наибольшие выплаты в Ростовской области получат около 11 тысяч человек. Каждому будет выдано по 75 тысяч рублей. Денежные средства положены:

- Ветераны инвалиды Великой Отечественной войны;

- Ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 федерального закона «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12 января 1995 года;

- Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны;

- Вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией, войны с Японией;

- Вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Также по 50 тысяч рублей выплатят ветеранам, которые в период войны работали в тылу не менее шести месяцев, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ, бывшим совершеннолетним узникам лагерей. Эти выплаты получат около 13,6 тысяч человек, проживающих на территории Ростовской области.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны к 9 мая дополнительно получат ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Ветераны, которые получают деньги на карточку, получают выплаты с 27 марта. Доставка единовременных выплат осуществляется одновременно с пенсией на дом с 3 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU