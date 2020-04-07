Первая встреча: старшая дочь Валерия Карпина познакомилась с новорожденной сестрой

7 Апр 2020 2020-04-07T13:02:49+03:00

Малышка была очень удивлена и все время старалась пощупать крохотную незнакомку [видео]

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У главного тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина совсем недавно родилась дочка. Интересно, что он стал отцом уже пятерых девочек, из которых две - ему подарила нынешняя супруга Дарья. Решено было познакомить сестер друг с другом. Первую встречу малышек родители сняли на видео и выложили в сеть. Публикация появилась накануне вечером.

На кадрах глава семейства держит на руках свою старшенькую. Девочка не может справиться с любопытством и "прорывается" по-ближе к незнакомке, которая лежит в белых пеленках на диване. На лице у малышки можно прочитать безграничное удивление от такой встречи. Она робко заглядывает прямо в глаза своей младшей сестренке, затем поворачивается к родителям и звонко произносит - "МАМА".

Родители не остаются в стороне. Мама спрашивает у своей старшей дочери: оставить малышку дома, или нет? Точного ответа девочка пока дать не может, но по радостным выкрикам становится понятно, что она не против. Знакомство продолжается... Робкие попытки дотронуться до крохотного человека, контролирует глава семейства Валерий.

- Пока можно только смотреть, - подхватывает Дарья Карпина.

С момента публикации видео набрало больше 4 тысяч просмотров и стало настоящим подарком для подписчиков. Все комментарии под роликом - положительные. Люди радуются и умиляются такой встрече. Многие поздравляют семью с пополнением и желают им всего самого лучшего.

dasha.karpina Первая встреча с сестрёнкой

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ИСТОЧНИК KP.RU