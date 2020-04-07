Хорошие новости: регоператоры ГК «Чистый город» и «ЭкоЦентр» остаются на связи с жителями Ростовской области

7 Апр 2020 2020-04-07T13:36:14+03:00

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В период нерабочего месяца и режима самоизоляции граждан кол-центр региональных операторов по обращению с отходами в Ростовской области ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» продолжает работу. Обратиться с вопросами к специалистам можно в любой день недели с 7 до 20 часов по номеру 8-800-707-05-08.

За первую неделю обязательных выходных, с 30 марта по 5 апреля, на единый номер «горячей» линии поступило около 1500 звонков от жителей, проживающих на территориях Мясниковского, Морозовского, Сальского и Волгодонского МЭОКов.

- В основном обращаются физические лица, - отмечает руководитель кол-центра Елена Ползикова. – В условиях, когда личный прием не ведется, жителей интересует, как дистанционно можно подать заявление на изменение лицевых счетов - изменение числа проживающих, собственника, а также как зарегистрироваться в личном кабинете и оплатить услугу через интернет.

Напомним, в период ограничения посещения абонентских отделов заказать вывоз отходов, заключить договор и сообщить о проблеме жители могут через онлайн-сервисы регоператора. На сайтах ГК «Чистый город» и «ЭкоЦентр» создана возможность загрузки файлов. В раздел «Контакты» добавлена дополнительная опция: прикрепление писем, запросов и договоров в электронном виде.

В случае отсутствия возможности у потребителя отправки документов по электронной почте или на сайте, у входа в абонентские участки размещены почтовые ящики.

Кроме того, для взаимодействия с регоператором абоненты могут воспользоваться услугами «Почты России».

Для отслеживания квитанций и платежей у абонентов есть доступ к личному кабинету на сайте.

Оплатить услугу по вывозу ТКО можно, не выходя из дома, с помощью онлайн сервисов Сбербанка либо подключив услугу «Автоплатёж».