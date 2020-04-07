Донской регион обогнал Краснодарский край по сбору пшеницы
Ростовская область перегнала Кабунь по количеству собранной пшеницы за 2019 год. Всего удалось получить более 12 миллионов тонн урожая. Соответствующие данные опубликовали на сайте Ростовстата.
По официальным данным, в этом году удалось собрать на 7% больше пшеницы, чем в предыдущий период. Донские сельхоз работники получили 10,1 тонн зерна. Это больше, чем в Краснодарском крае. Такие показатели удалось достичь благодаря внедрению в земледелие современных технологий и благоприятной погоде в регионе.
На этом успехи донских аграриев не заканчиваются. Ростовская область стала лидером и в других сферах сельскохозяйственной деятельности. Так сборы подсолнечника увеличились на 34,7% до 1,8 миллионов тонн. С этим результатом донской регион стал первым в Южном Федеральном Округе и вторым по всей стране.
Добавим, овощей собрано на 10,2% больше (575 тыс. т), а картофеля – на 4,9% (355,4 тыс. т).
ИСТОЧНИК KP.RU