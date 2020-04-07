2020-04-07T13:59:15+03:00
Общество

Донской регион обогнал Краснодарский край по сбору пшеницы

Донские аграрии заняли лидирующие позиции и по другим отраслям сельхоз деятельности
Дадаян Давид
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Ростовская область стала первой в России по количеству собранной пшеницыРостовская область стала первой в России по количеству собранной пшеницыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ростовская область перегнала Кабунь по количеству собранной пшеницы за 2019 год. Всего удалось получить более 12 миллионов тонн урожая. Соответствующие данные опубликовали на сайте Ростовстата.

По официальным данным, в этом году удалось собрать на 7% больше пшеницы, чем в предыдущий период. Донские сельхоз работники получили 10,1 тонн зерна. Это больше, чем в Краснодарском крае. Такие показатели удалось достичь благодаря внедрению в земледелие современных технологий и благоприятной погоде в регионе.

На этом успехи донских аграриев не заканчиваются. Ростовская область стала лидером и в других сферах сельскохозяйственной деятельности. Так сборы подсолнечника увеличились на 34,7% до 1,8 миллионов тонн. С этим результатом донской регион стал первым в Южном Федеральном Округе и вторым по всей стране.

Добавим, овощей собрано на 10,2% больше (575 тыс. т), а картофеля – на 4,9% (355,4 тыс. т).

ИСТОЧНИК KP.RU

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