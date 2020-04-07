2020-04-07T15:18:51+03:00
Общество

Свой прогноз развитию мирового рынка нефти дают эксперты ЮФУ

По их мнению, традиционные методы анализа в условиях шоков несостоятельны
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУФото: предоставлено пресс-службой ЮФУ
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Оценку нынешнего состояния мирового рынка нефти, а также дальнейшее развитие сложившейся ситуации дают экономические эксперты. И беспрецедентный спад спроса на нефть в условиях пандемии COVID-19 может навсегда изменить нефтяной сектор - выживет меньшее число компаний, обладающих высококачественными активами: крупные компании консолидируют лучшие активы в отрасли, число игроков уменьшится в двое, а глобальный спрос на нефть может в течении двух-трех лет не вернуться к уровням докоронавирусного спроса.

Однако ученые ЮФУ считают, что этот прогноз может и не сбыться.

- Прогнозировать цены на нефть - дело неблагодарное, - отмечает доцент кафедры информационно-аналитических систем безопасности ЮФУ Алексей Целых. - На мой взгляд, точкой приложения усилий учёных по данным может стать поиск новых методов анализа и оценки влияния нефтяных шоков на экономику. Ровно год назад в апреле 2019-го аналитики насчитали 19 нефтяных шоков со времен первого нефтяного кризиса в 1973 году. Их прогнозы по поводу двадцатого не сбылись.

По словам собеседника, никто уже не удивляется параллелям между добычей нефти и балетным искусством. Примами второй части мерлезонского балета (с французского «merle» переводится как «чёрный дрозд») стали сразу два «чёрных лебедя» - так называют редкие, непредсказуемые события, обычно связанные с геополитикой. Первый -сильнейший экзогенный шок, связанный с коронавирусной инфекцией и ее последствиями для экономики. Второй - эндогенный шок, связанный с увеличением добычи нефти.

- Традиционные методы прогнозирования в условиях таких шоков просто несостоятельны, - добавил наш эксперт. - Из перспективных подходов можно выделить байесовские подходы к оценке влияния шоков на российскую и мировую экономику и анализ тональности для оценки влияния нефтяных шоков на рыночные настроения инвесторов. Качественную интерпретацию моделей должны дать учёные по данным и экономисты совместно.

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