2020-04-07T16:49:19+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону решился вопрос с земельным участком под строительство "Гандбол-Арены"

Это позволит ускорить строительство
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Новый объект станет базой гандбольного клуба "Ростов-Дон". Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"Новый объект станет базой гандбольного клуба "Ростов-Дон". Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"
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В донской столице вступили в силу изменения в областной закон, который позволяет предоставлять землю без процедуры торгов для строительства масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Внесенные изменения позволят сократить срок начала строительства важных для горожан проектов, а также ускорит работу над объектами.

Для начала возведения необходимо привести разработанные проекты в соответствие с документами территориального планирования и градостроительного зонирования на территории.

Внесенные изменения позволят приступить к реализации проекта многофункционального спортивного комплекса на земельном участке по улице Каяни, 11, где предполагалось размещение “Гандбол-Арены”. Новый спортивный объект будет возведен за счет средств инвестора. Ожидается, что стадион станет базой гандбольного клуба "Ростов-Дон".

ИСТОЧНИК KP.RU

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