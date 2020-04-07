2020-04-07T17:02:56+03:00
Общество

В Ростовской области на улице Садовой при пожаре погиб пенсионер

По предварительным данным, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем
Ольга ГОПАЛО
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Огонь удалось быстро потушить.Огонь удалось быстро потушить.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около трех часов дня. Звонившие рассказали, что горит частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - в станицу Хорошевскую, на улицу Садовую.

- Пожар произошел в летней кухне в Цимлянском районе, - рассказали в Главном управлении МЧС России по региону. - Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Уже через 16 минут огонь удалось локализовать, еще через четыре минуты полностью ликвидировать. В борьбе с огнем участвовали шесть огнеборцев и две спецмашины.

В результате, на месте обнаружили тело погибшего. Им оказался 68-летний пенсионер. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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