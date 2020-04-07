Под Ростовом рецидивист угнал автомобиль у друга

7 Апр 2020 2020-04-07T17:40:22+03:00

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В Ростовской области в Неклиновском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, подогреваемый был ранее судим за разбой и угрозу убийством.

Во время проведенного расследования было установлено, что злоумышленник находился в гостях у своего друга. В какой-то момент мужчина задумал преступление. Он просто незаметно прихватил с собой ключи от отечественного автомобиля «ВАЗ-21063», а потом уехал на чужой машине в неизвестном направлении.

Сейчас подозреваемый в совершении преступления находится под подпиской о невыезде. Полицейские нашли похищенную машину, изъяли у задержанного автомобиль «ВАЗ-21063» и вернули законному собственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU