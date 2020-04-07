Работодатель оформил на ростовчанку кредит, когда она попыталась устроиться к нему фрилансером

7 Апр 2020 2020-04-07T18:32:04+03:00

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Ростовчанка стала жертвой мошенника, когда попыталась устроиться на удаленную работу. Об этом рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. Известно, что 32-летняя женщина обратилась в полицию после того, как узнала - на нее оформлен кредит в 200 тысяч рублей. Стражам порядка удалось дойти до сути.

Оказалось, что женщина искала работу в Интернете, нашла подходящую вакансию. После небольшого собеседования работодатель согласился ее принять в свою компанию и попросил выслать документы для оформления. Когда женщина сделала все, что от нее требовалось, тот прекратил всякое общение и перестал выходить на связь. А позже она узнала о банковском долге.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас ведется поиск злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU