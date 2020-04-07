В Ростовской области ищут 66-летнего мужчину, который пропал два года назад

7 Апр 2020 2020-04-07T18:52:15+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 66-летний мужчина. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, пенсионер пропал еще в январе два года назад. В тот день он вышел из своего дома, который расположен в донской столице. Было около пяти часов утра. Однако с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни его родным, ни близким.

- В день исчезновения он был одет в куртку болоньевую черного цвета, спортивные трико черного цвета и туфли, - добавили в донском главке. - На вид мужчине 60-65 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные с сединой, а на лбу - шрам в один сантиметр в виде воронки.

При себе у него были паспорт, а также водительское удостоверение и СНИЛС.

Если вы что-то знаете о местонахождении Евгения Павловича, звоните по номерам телефонов. указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по телефонам: 8(863) 249-14-90, (863) 249-13-01 или 02, 020 – с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU