Из ростовского храма неизвестные выкрали икону

7 Апр 2020 2020-04-07T18:47:51+03:00

Какое именно произведение искусства похищено, пока не уточняется

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В донской столице неизвестные похитили икону из одного из местных храмов.

Инцидент произошел вчера, 6 апреля, в храме иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Информацию об этом подтвердили сами сотрудники храма. Но там не стали уточнять, какое именно произведение искусства было украдено. Также пока остается неизвестным и то, как икону могли вынести из здания.

Храм иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» находится на проспекте 40-летия Победы. 2 июля 2017 года был заложен первый камень в основание храма. На сайте сообщается, что здание до сих пор не достроено. В 2018 году указом митрополита Ростовского и Новочеркасского должность настоятеля прихода получил Максим Клец.

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ИСТОЧНИК KP.RU