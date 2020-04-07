2020-04-07T19:24:39+03:00
Общество

Жители Ростовской области выгнали девушку-аллергика из магазина, приняв за больную коронавирусом

У женщины в магазине начался сильный кашель
Виктория Никитина
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Девушку, страдающую аллергией, выгнали из магазина в Ростовской областиДевушку, страдающую аллергией, выгнали из магазина в Ростовской областиФото: "КП" Архив
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Жительницу Ростовской области, страдающую аллергией, выставили из магазина.

Инцидент произошел в городе Каменске-Шахтинском. Местная жительница вошла в один из городских магазинов. Девушка страдала от сезонной аллергии. В магазине у нее начался сильный кашель, а из глаз полились слезы.

Покупатели решили, что горожанка больна коронавирусом. Люди очень грубо стали выталкивать девушку из торговой точки. Их действия они сопровождались нецензурной бранью.

- Я еле вышла, потому что из-за слез не видела ничего. Много аллергиков у нас в городе, и если кто-то закашлялся или чихнул, это не значит, что он болен коронавирусом. За это человека нельзя выкинуть, накричать и обматерить, - опубликовала свой крик души женщина в одном из городских пабликов.

В комментариях фолловеры отметили, что люди стали агрессивнее во время карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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