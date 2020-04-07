Ростовский ЦБЖ предложил разнообразить самоизоляцию заведением домашнего питомца

7 Апр 2020 2020-04-07T20:30:57+03:00

Все животные там привиты и стерилизованы

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Центр безнадзорных животных в Ростове-на-Дону предлагает во время карантина завести домашнего питомца.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Уточняется, что на данный момент безопаснее всего взять собаку из приюта.

- В МКУ „ЦБЖ“ Вы всегда сможете выбрать для себя четвероногого друга по душе - большого или маленького, пушистого или не очень, серьезного охранника или ласкового компаньона, - говорится в сообщении.

ЦБЖ Ростова работает с 1999 года. Они занимаются отловом, вакцинацией, стерилизацией собак и кошек на территории города и поиском для них новых хозяев. Только за последние три года в центр поступили около трех тысяч питомцев. Стоит отметить, что с каждым годом количество брошенных животных растет.

Сейчас в Центре находятся 1167 животных, большинство из которых социализированы. За последние три года сотрудники центра нашли хозяев почти для полутора тысяч животных. А за прошедшие три месяца 2020 года новый дом нашли сто привитых и стерилизованных собак и кошек.

- Если у Вас возник вопрос „Где взять собаку?“, вы можете обратиться в МКУ „ЦБЖ“ по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 1/7, или обратиться по телефону +7 (863) 238 25 24, - сообщили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU