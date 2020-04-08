2020-04-08T09:18:04+03:00
Происшествия

Рецидивист попался на краже бензопилы у соседа

Сейчас он находится под подпиской о невыезде
Виктория Никитина
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В Ростове поймали рецидивиста за кражуВ Ростове поймали рецидивиста за кражуФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 33-летний злоумышленник был соседом потерпевшего и прекрасно знал о том, какой инструмент у него имеется. Поэтому он тихонько проник на участок, сбил навесной замок сарая, где его знакомый держал инструменты, и похитил оттуда бензопилу.

Обнаружив пропажу, владелец инструмента незамедлительно обратился в полицию с заявлением о краже. правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Похищенное было изъято и возвращено владельцу. Позже стало известно, что подозреваемый уже был судим за кражу, грабеж и угон.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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