2020-04-08T09:23:46+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов

Информация предоставлена пресс-службой «УРАЛСИБ».
Поделиться:
Фото «УРАЛСИБ»Фото «УРАЛСИБ»
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ реализует комплекс антикризисных мероприятий, направленный на поддержку клиентов в текущих экономических условиях.

Для клиентов, у которых возникли сложности с погашением очередных платежей по кредитам, и у которых размер кредита на этапе выдачи не превышает максимальный размер, установленный Правительством РФ, Банк готов предложить льготный период, путем снижения ежемесячного платежа в срок до 6 месяцев. Кредитными каникулами могут воспользоваться клиенты, которые документально могут подтвердить снижение доходов более чем на 30%.

Также, клиентам, не попадающим под данную категорию, но у которых значительно ухудшилось финансовое положение, Банком будет предложен оптимальный выход из сложившейся ситуации при наличии документального подтверждения.

До 30.04.2020 года продлевается срок действия карт всех платежных систем, действительных по март 2020 года включительно. Карта в этот период действует с ограниченным функционалом, ее можно использовать только для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайр принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия).

Отменены комиссии за хранение сверх срока аренды по сейфовым ячейкам в случае непродления договора аренды до 6.05.2020 г.

Сезонные вклады «Журавли» и «Классика», срок окончания действия которых приходится на период с 30 марта по 6 мая, будут пролонгированы по актуальным ставкам срочных вкладов. Новые условия позволят клиентам соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, не переживая за денежные средства.

По остальным депозитным продуктам условия пролонгации соответствуют заключенным договорам и действующим тарифам.

Повышены ставки по ряду вкладов и накопительных счетов, сняты ограничения по сумме ежедневного остатка на карте «Прибыль», на который начисляются проценты на остаток. Введен в действие специальный вклад «Пока вы дома» с повышенной ставкой. При этом все операции по вкладам и счетам, начиная с открытия, можно осуществлять в Интернет-банке и Мобильном Банке. Также Интернет банк и Мобильный банк в период карантина можно использовать для оплаты услуг, платежей по кредитам и совершения переводов.

Более подробно об указанных мерах поддержки для клиентов физических лиц можно узнать по телефонам 8-800-250-57-57 или 8-495-723-77-77.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
Для тех, кто дома — Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза
Рецидивист попался на краже бензопилы у соседа
В донской столице составили более 800 протоколов за незаконную торговлю
Известного ростовского блогера задержали в донской столице из-за нарушения режима самоизоляции
Ростовский ЦБЖ предложил разнообразить самоизоляцию заведением домашнего питомца
Жители Ростовской области выгнали девушку-аллергика из магазина, приняв за больную коронавирусом
Из ростовского храма неизвестные выкрали икону
В Ростовской области ищут 66-летнего мужчину, который пропал два года назад
Работодатель оформил на ростовчанку кредит, когда она попыталась устроиться к нему фрилансером
Под Ростовом рецидивист угнал автомобиль у друга
В Ростовской области на улице Садовой при пожаре погиб пенсионер
В Ростове-на-Дону решился вопрос с земельным участком под строительство "Гандбол-Арены"
Свой прогноз развитию мирового рынка нефти дают эксперты ЮФУ
Банк России: мошенники придумали новую схему обмана владельцев пластиковых карт с помощью коронавируса
Донской регион обогнал Краснодарский край по сбору пшеницы
Хорошие новости: регоператоры ГК «Чистый город» и «ЭкоЦентр» остаются на связи с жителями Ростовской области
Первая встреча: старшая дочь Валерия Карпина познакомилась с новорожденной сестрой
Индекс самоизоляции в Ростове-на-Дону резко вырос
Власти Ростовской области рассказали, сколько получат ветераны к 75-летнему юбилею Победы
Заключенные в Ростовской области смогут разговаривать с близкими по видеосвязи