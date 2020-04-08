2020-04-08T09:56:41+03:00
Общество

Под Ростовом произошел пожар в продуктовом магазине

Жертв чудом удалось избежать
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пожар удалось оперативно потушитьПожар удалось оперативно потушитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Большие убытки понесли собственники продуктового магазина, расположенного на улице Победы в хуторе Истомино Аксайского района Ростовской области. В торговом помещении минувшей ночью произошел пожар.

Очевидицы сообщили о произошедшем по телефону 01. На место пожара незамедлительно выехали специалисты. Они потушили огонь на площади около 50 квадратных метров.

- На месте работали семь спасателей и две единицы техники. Огонь удалось локализовать через полчаса после возгорания - 03:30. Пожар полностью потушить еще через десять минут. Во время пожара никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Специалистам предстоит установить причину возгорания.

Собственникам продуктового магазина предстоит подсчитать размер нанесенного в результате произошедшего пожара материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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