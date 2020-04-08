Под Ростовом произошел пожар в продуктовом магазине
Большие убытки понесли собственники продуктового магазина, расположенного на улице Победы в хуторе Истомино Аксайского района Ростовской области. В торговом помещении минувшей ночью произошел пожар.
Очевидицы сообщили о произошедшем по телефону 01. На место пожара незамедлительно выехали специалисты. Они потушили огонь на площади около 50 квадратных метров.
- На месте работали семь спасателей и две единицы техники. Огонь удалось локализовать через полчаса после возгорания - 03:30. Пожар полностью потушить еще через десять минут. Во время пожара никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Специалистам предстоит установить причину возгорания.
Собственникам продуктового магазина предстоит подсчитать размер нанесенного в результате произошедшего пожара материального ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU