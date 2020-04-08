2020-04-08T09:58:48+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: МФЦ возобновят работу

В региональном правительстве рассказали, как у условиях коронавируса в Ростове-на-Дону 2020 будут работать МФЦ
Ольга ГОПАЛО
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В региональном правительстве рассказали, как у условиях коронавируса в Ростове-на-Дону 2020 будут работать МФЦ.В региональном правительстве рассказали, как у условиях коронавируса в Ростове-на-Дону 2020 будут работать МФЦ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: МФЦ возобновят работу. Правда, пока не в том режиме, как было раньше. На заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции глава донского региона сообщил, что пока прием жителей Дона будет вестись в ограниченном формате. В частности, доступ в помещение будет возможен только по предварительной записи в тех случаях, когда посещение необходимо лично и обращение носит срочный характер.

Напомним, в конце марта в Ростовской области был введен режим самоизоляции, в соответствии с которым многие компании перешли на дистанционный режим работы. В частности, не стоит покидать дом, в случае экстренной необходимости - можно за неотложной медицинской помощью, в аптеку магазин или на прогулку с собакой, а также на работу - если у сотрудника есть справка установленного образца, подписанная работодателем.

КОНКРЕТНО

Единый телефон МФЦ для Ростова: +7 (863) 282-55-55

Сайт: mfc61.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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