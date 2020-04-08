Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: МФЦ возобновят работу
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: МФЦ возобновят работу. Правда, пока не в том режиме, как было раньше. На заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции глава донского региона сообщил, что пока прием жителей Дона будет вестись в ограниченном формате. В частности, доступ в помещение будет возможен только по предварительной записи в тех случаях, когда посещение необходимо лично и обращение носит срочный характер.
Напомним, в конце марта в Ростовской области был введен режим самоизоляции, в соответствии с которым многие компании перешли на дистанционный режим работы. В частности, не стоит покидать дом, в случае экстренной необходимости - можно за неотложной медицинской помощью, в аптеку магазин или на прогулку с собакой, а также на работу - если у сотрудника есть справка установленного образца, подписанная работодателем.
КОНКРЕТНО
Единый телефон МФЦ для Ростова: +7 (863) 282-55-55
Сайт: mfc61.ru
ИСТОЧНИК KP.RU